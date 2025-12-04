Paltrinieri | Portare la Fiamma Olimpica sarà un grande privilegio I Giochi sono incredibili

Roma, 4 dicembre 2025 – Gregorio Paltrinieri, campione del nuoto azzurro e Mondiale con 55 titoli in carriera parla a Rds dell’ esperienza che vivrà come primo tedoforo della Fiaccola Olimpica, sabato sera nella Capitale. “L’ho saputo pochi giorni fa, è un grande riconoscimento. Il fatto che ci siano le olimpiadi in Italia è già una grande festa, è una possibilità che capita poche volte nella vita in una comunità. Avere questa manifestazione qui è incredibile, portare la fiaccola lo è ancora di più. L’ho sempre visto fare a grandi campioni, sarà un grande privilegio. Non me l’aspettavo, ha confessato, Mi hanno chiamato qualche giorno fa e mi hanno detto che avrei dovuto portarla ma non che sarei stato il primo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

