E’ la giornata dei Campioni D’Europa al PalaSavelli con la Yuasa Battery che alle 20,30 ospita la Sir Volley Perugia. Quattro giorni prima di quella, sempre in casa, contro Trento. "Sono due gare complicate ma ora pensiamo esclusivamente a Perugia. Sarà affascinante giocare contro i Campioni d’Europa che da anni dominano in Italia. Dovremo provare a mostrare segnali di crescita anche in casa, farlo contro una squadra cosi forte non sarà affatto facile. Ma ci sono gli stimoli giusti per farlo magari provando a rimanere punto a punto, se poi Perugia non è nella sua serata migliore magari provare a portare via qualcosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Yuasa Battery. Arriva la corazzata Perugia: "Ci sono gli stimoli giusti»