La storia di Davide si converte all’Islam e apre un bar senza alcol a Torino | Lo spritz? Qui non esiste

Davide Piastra, convertito all’Islam nel 2019, ha aperto a Torino un bar senza alcol chiamato «Atipico». Nato dalla sua scelta di vita, il locale si distingue per un’offerta priva di bevande alcoliche, come lo spritz. Un esempio di come una decisione personale possa portare a creare uno spazio originale e rispettoso delle proprie convinzioni, contribuendo alla diversità del panorama torinese.

Davide Piastra si è convertito all’Islam nel 2019. Da quella scelta personale, maturata lontano dai riflettori e senza proclami, è nato cinque anni dopo uno dei locali più insoliti del Torinese, « Atipico », un bar dove l’alcol non entra nemmeno per sbaglio. Il locale ha aperto a maggio 2024 a Settimo Torinese, proprio davanti al municipio, in mezzo al via vai quotidiano di impiegati e residenti. Alla richiesta di drink alcolici, racconta il Corriere di Torino, la risposta è sempre: «Qui non li facciamo, non serviamo alcol. Ma abbiamo cocktail alternativi». Atipico, oggi, è un unicum nella cintura torinese. 🔗 Leggi su Open.online

