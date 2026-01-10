la settimana corta e il valore del tempo nelle nuove economie

La settimana corta rappresenta una riflessione sulla gestione del tempo nelle economie moderne. Studi, tra cui quelli della professoressa Ashley Whillans di Harvard, evidenziano come il tempo non sia solo una risorsa limitata, ma un elemento chiave per il benessere personale e sociale. Questa tendenza invita a ripensare le modalità di lavoro e di vita, valorizzando l’importanza di un equilibrio che favorisca qualità e soddisfazione.

Negli ultimi anni un numero crescente di ricerche internazionali ha sviluppato le intuizioni sul tempo della professoressa Ashley Whillans, psicologa alla Harvard Business School: non soltanto una risorsa limitata, ma una leva fondamentale per il benessere individuale e collettivo. Questo tema, dal 2019 a oggi, ha assunto una centralità ancora maggiore, spinto da trasformazioni tecnologiche, sociali e culturali che stanno ridefinendo i significati stessi di “lavoro”, “vita” e “ricchezza”. Un recentissimo studio intitolato “Time Well Spent: A New Way to Value Time Could Change Your Life”, a firma di Leslie Perlow, professoressa di Leadership alla medesima Harvard Business School, propone un modo di misurare il valore del tempo fondato su tre dimensioni soggettive: gioia, realizzazione e senso, evidenziando come anche una singola ora settimanale dedicata ad attività ad alto valore personale possa produrre miglioramenti misurabili nel benessere percepito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

