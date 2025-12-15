Verso la settimana corta nelle scuole di Montemiletto probabile svolta nel 2026

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La possibilità di introdurre la settimana corta nelle scuole di Montemiletto si avvicina, con un possibile avvio nel 2026/2027. Dopo diversi rinvii, si prospetta una svolta che coinvolgerebbe tutti gli ordini di scuola, adottando un orario su cinque giorni. Questa innovazione mira a modificare la tradizionale organizzazione scolastica, portando benefici e cambiamenti nel sistema educativo locale.

Immagine generica

Dopo i rinvii registrati negli anni precedenti, il prossimo anno scolastico 20262027 potrebbe essere finalmente quello decisivo per l’attuazione della cosiddetta settimana corta, a favore di tutti gli ordini ed i gradi, con un orario organizzato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al. Avellinotoday.it

Scuole, si va verso ipotesi settimana corta intanto si studia il modello finlandese di inclusione

Video Scuole, si va verso ipotesi settimana corta intanto si studia il modello finlandese di inclusione

Il liceo Oriani vira verso la settimana corta dal prossimo anno scolastico - Oriani” ha ufficialmente approvato giovedì 11 dicembre con decorrenza dal prossimo anno scolastico 2026/2027, l’adozione della settimana corta, articoland ... ravennawebtv.it

Scuola media, i genitori:: "Sì alla settimana corta" - Pievepelago, i comitati hanno presentato un’istanza a Comune e Istituto "E’ un’esigenza della comunità: cambiare l’orario e rendere il sabato libero". ilrestodelcarlino.it