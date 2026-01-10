La Sansovino è scatenata Gran colpo Settembrini

Andrea Settembrini si unisce alla Sansovino, tornando a Monte San Savino dopo aver giocato con l’Arezzo e il Prato. L’esperienza al Prato, segnata da problemi fisici, ha limitato il suo spazio, ma ora è pronto a contribuire al team con la sua esperienza e determinazione. La sua presenza rappresenta un’importante rinforzo per il club, che punta a consolidare la propria posizione nel campionato.

MONTE SAN SAVINO Andrea Settembrini è il nuovo acquisto della Sansovino. Dopo un’esperienza al Prato, dove ha trovato poco spazio a causa di problemi fisici, l’ex capitano dell’Arezzo torna a essere protagonista in un club che lo ha visto crescere. Settembrini, classe 1991, vanta un curriculum invidiabile con oltre 100 presenze in serie B e più di 250 in Lega Pro, e ora è pronto a rilanciarsi nella squadra che punta forte su di lui per rinforzare il proprio centrocampo. La Sansovino si prepara a una sfida fondamentale domani pomeriggio contro il Grassina, ma l’arrivo di Settembrini, ufficializzato ieri pomeriggio con la rescissione del contratto di prestito con il Prato, ha già iniettato nuova energia nell’ambiente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Sansovino è scatenata. Gran colpo Settembrini Leggi anche: Prato, i dubbi di Venturi. Ciao anche a Settembrini Leggi anche: Terranuova, gran cuore. Becattini sfiora il colpo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La Sansovino è scatenata. Gran colpo Settembrini - Dopo un’esperienza al Prato, dove ha trovato poco spazio a causa di problemi fisici, l’ex capitano dell’Arezzo torna a essere p ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.