Prato, i dubbi di Venturi. Ciao anche a Settembrini.

In casa Prato si assiste a nuovi cambiamenti con l’addio di Riccardo Iacopini e le recenti acquisizioni di Andrea Santarelli e Mattia Fiorini. Venturi esprime alcuni dubbi sulla direzione della squadra, mentre Settembrini si unisce alla discussione. Gli aggiornamenti sulle operazioni di mercato continuano a delineare il quadro della formazione pratese, in un momento di cambiamenti e riflessioni strategiche.

Ancora porte girevoli in casa Prato. Dopo l’addio di Riccardo Iacopini e gli innesti del terzino Andrea Santarelli e del centrocampista Mattia Fiorini, si registrano altri movimenti. Stavolta a salutare sono Andrea Settembrini e Mattia Drapelli. Due partenze che certamente non sorprendono. Per quanto concerne l’ex Arezzo, il cui arrivo era stato definito in estate come un vero e proprio colpaccio, il classe ‘91 finora era sceso in campo in appena quattro circostanze e non giocava dal 26 ottobre. A limitarlo soprattutto i problemi fisici, che evidentemente non hanno consentito all’esperto centrocampista di trovare la continuità necessaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

