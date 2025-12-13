Legambiente | Il Polo logistico è irregolare

Legambiente solleva dubbi sulla legittimità urbanistica e sulla conformità alle normative del nuovo Polo logistico di San Pietro in Casale, evidenziando problematiche legate alla viabilità e alla regolarità dell’opera già durante la sua fase di realizzazione. La questione riguarda l’insediamento situato tra Via Altedo e Via Galliera Nord, suscitando attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Legambiente contro il Polo logistico di San Pietro. Legambiente ha segnalato – già in fase di realizzazione – evidenti problematiche connesse alla viabilità e ha avanzato dubbi sulla legittimità urbanistica del nuovo insediamento logistico posto tra Via Altedo e Via Galliera Nord in Comune di San Pietro in Casale. Così dall’associazione: "La visione della documentazione richiesta al Comune relativa all’intervento e la risposta ricevuta alla interrogazione nel merito da Città Metropolitana hanno fornito un quadro grave e sconfortante. Città Metropolitana evidenzia che il procedimento di approvazione del Piano Particolareggiato è sprovvisto di VALSAT, la funzione logistica non è ammessa né dagli strumenti di pianificazione territoriale né dagli accordi vigenti, manca l’autorizzazione per l’accesso all’area dalla strada provinciale Galliera. Ilrestodelcarlino.it

