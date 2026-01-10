La Juventus di Spalletti nasce dalle certezze | ecco il blocco chiave

La Juventus di Luciano Spalletti si basa su elementi fondamentali che vanno oltre il modulo di gioco. La squadra si sta formando attorno a un gruppo ristretto di calciatori affidabili, scelti per le loro caratteristiche di personalità, continuità e capacità di mantenere alte le prestazioni sotto pressione. Questa solidità rappresenta la vera base del nuovo progetto, orientato a consolidare una squadra equilibrata e competitiva.

La Juventus di Luciano Spalletti non nasce dal modulo, ma dalle certezze. Prima ancora delle idee tattiche, il nuovo corso bianconero si sta costruendo su un blocco ristretto di uomini affidabili, scelti per personalità, continuità e capacità di reggere la pressione. È da lì che prende forma una squadra che vuole tornare credibile, in Italia e fuori. Non è una rivoluzione rumorosa. È una ricostruzione silenziosa, fatta di scelte nette. Kalulu come perno, la difesa ritrova stabilità. Se c'è un volto che racconta meglio di altri questa Juventus, è quello di Pierre Kalulu. Sempre in campo, mai sostituito, zero minuti saltati: numeri che non sono solo statistica, ma fotografia di uno status.

