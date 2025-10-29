Manca solo la firma ufficiale perché Luciano Spalletti diventi il nuovo allenatore della Juventus. E il Corriere dello Sport ha ipotizzato con quale modulo potrebbe giocare il nuovo allenatore e quali sarebbero gli interpreti, paragonandolo anche al Napoli che vinse il terzo scudetto. Come giocherebbe la Juventus di Spalletti. Il quotidiano scrive: Primo bivio: 4-3-3 o 4-2-3-1? Due facce della stessa medaglia nella carriera di Luciano Spalletti, che ha costruito la sua fama sul secondo – in particolare con la Roma anti Mourinho intorno agli anni dieci – ma che ha vinto lo scudetto con il Napoli, il suo trofeo più importante, basandosi solamente sul primo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Yildiz il nuovo Kvara, Vlahovic alla Osimhen: nasce la Juventus di Spalletti (CorSport)