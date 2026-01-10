La Fiamma olimpica farà presto tappa a Lecco

Lecco si prepara ad accogliere la Fiamma olimpica, scelta come tappa dalla Fondazione Milano Cortina 2026. Domenica 1° febbraio, la città ospiterà il Viaggio della Fiamma con una cerimonia ufficiale prevista dalle 17 alle 19. Questa occasione rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione del patrimonio sportivo e culturale locale, in vista dei prossimi Giochi olimpici invernali.

Scelta da Fondazione Milano Cortina 2026 come "Città di Tappa", Lecco ospiterà domenica 1° febbraio il Viaggio della Fiamma olimpica, con una cerimonia ufficiale che avrà inizio alle 17 e si concluderà alle 19.30 con l'accensione del braciere in piazza Garibaldi. Lecco è la 56° tappa di questo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

