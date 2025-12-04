La Fiamma Olimpica è in arrivo in Italia e farà tappa in Brianza

Il suo arrivo in Italia è previsto entro le 17.15 di oggi, giovedì 4 dicembre a Roma, con la consegna ufficiale al Quirinale intorno alle 18. Successivamente, la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 farà tappa Brianza, passando dalla città europea dello sport: Seregno.La data prevista è quella. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Corriere della Sera. . L'arrivo della Fiamma Olimpica a Roma - facebook.com Vai su Facebook

Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva dall’Acropoli: parte la staffetta. Il video Vai su X

Inizia il viaggio italiano della Fiamma Olimpica: l’arrivo a Roma e le tappe umbre - Dopo la staffetta in Grecia, la Fiamma nel pomeriggio di oggi arriverà a Roma e sarà accolta dal presidente della Repub ... Lo riporta umbria24.it

Oggi a Roma l’arrivo della fiamma olimpica - Domani Gregorio Paltrinieri aprirà la staffetta prima del viaggio verso Milano- Come scrive rainews.it

Milano-Cortina 2026, ci siamo: la Fiamma Olimpica in arrivo a Roma - Domani le Frecce Tricolori sorvoleranno i cieli della Capitale ... Lo riporta ilfaroonline.it

La fiamma olimpica inizia il viaggio verso l’Italia: Milano Cortina 2026 entra nella sua fase più emozionante - Consegnata ad Atene, la fiamma olimpica parte per l’Italia e per Milano Cortina 2026. Si legge su milanosportiva.com

Milano Cortina 2026, oggi l'arrivo della fiamma olimpica in Italia - Ad accoglierla il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... Secondo msn.com

Olimpiadi invernali, la fiamma in arrivo a Roma: Paltrinieri e Polonara tedofori. Achille Lauro, Noemi e non solo: i vip presenti alla cerimonia - È previsto per il pomeriggio di giovedì 4 dicembre 2025 l'arrivo a Roma della fiamma olimpica per le Olimpiadi Invernali Milano- Scrive leggo.it