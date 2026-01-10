La dura vita di chi lavora a bordo treno | L' omicidio? Sapevamo sarebbe successo Qui viviamo tra minacce e coltelli

La vita dei lavoratori ferroviari può essere segnata da rischi e situazioni di tensione. Il tragico episodio avvenuto a Bologna, con l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, evidenzia le difficoltà quotidiane di chi opera sui binari, tra minacce e insidie. Questa realtà richiede attenzione e rispetto, per garantire condizioni di lavoro più sicure e dignitose a chi ogni giorno contribuisce al funzionamento del sistema ferroviario.

