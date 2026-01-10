La dura vita di chi lavora a bordo treno | L' omicidio? Sapevamo sarebbe successo Qui viviamo tra minacce e coltelli
La vita dei lavoratori ferroviari può essere segnata da rischi e situazioni di tensione. Il tragico episodio avvenuto a Bologna, con l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, evidenzia le difficoltà quotidiane di chi opera sui binari, tra minacce e insidie. Questa realtà richiede attenzione e rispetto, per garantire condizioni di lavoro più sicure e dignitose a chi ogni giorno contribuisce al funzionamento del sistema ferroviario.
Il 5 gennaio scorso, la comunità ferroviaria emiliano-romagnola è stata scossa da un evento drammatico: il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio è stato accoltellato a morte nell’area del piazzale ovest della stazione di Bologna, mentre si apprestava a raggiungere il parcheggio riservato ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
La dura vita di chi lavora a bordo treno: L'omicidio? Sapevamo sarebbe successo. Qui viviamo tra minacce e coltelli.
