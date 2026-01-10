La comunità senegalese di Pisa piange Khabane Ndao Modou

La comunità senegalese di Pisa piange la scomparsa di Khabane Ndao Modou, figura storica e punto di riferimento per i residenti in Italia e in particolare nella provincia pisana. Nato in Senegal, Ndao Modou ha contribuito a rafforzare i legami tra le comunità e a promuovere l'integrazione. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di ricordo per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Pisa, 10 gennaio 2025 – È morto in Senegal Khabane Ndao Modou, figura storica della comunità senegalese in Italia e punto di riferimento per i senegalesi residenti a Pisa e in provincia. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla Comunità Senegalese di Pisa e Provincia e ha avuto immediata eco tra i connazionali presenti sul territorio. Ndaw era conosciuto come una delle persone più attive e riconosciute all’interno della comunità locale. Da anni era impegnato nel mantenere e rafforzare i rapporti tra la diaspora senegalese in Italia e il Senegal, svolgendo un ruolo di collegamento nelle attività sociali e associative. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La comunità senegalese di Pisa piange Khabane Ndao Modou Leggi anche: “Linciaggio mediatico” e “attacco gravissimo”, la comunità senegalese difende Mia Diop Leggi anche: La comunità piange l’ex sindaco Umberto Franco Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. La comunità senegalese di Pisa piange Khabane Ndao Modou - Domani alle 16 al Salone del Dopolavoro Ferroviario di Pisa si terrà un momento di raccoglimento in sua memoria ... lanazione.it

Si è discusso di cooperazione tra territori e comunità sabato scorso nell’Aula Consiliare “Di Filippo” del Comune di Agropoli. E’ stata anche occasione per la firma di un accordo tra il sindaco della Città di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi e CasaBio (centr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.