La comunità senegalese di Pisa piange Khabane Ndao Modou

Da lanazione.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità senegalese di Pisa piange la scomparsa di Khabane Ndao Modou, figura storica e punto di riferimento per i residenti in Italia e in particolare nella provincia pisana. Nato in Senegal, Ndao Modou ha contribuito a rafforzare i legami tra le comunità e a promuovere l'integrazione. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di ricordo per tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato.

Pisa, 10 gennaio 2025 – È morto in Senegal Khabane Ndao Modou, figura storica della comunità senegalese in Italia e punto di riferimento per i senegalesi residenti a Pisa e in provincia. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla Comunità Senegalese di Pisa e Provincia e ha avuto immediata eco tra i connazionali presenti sul territorio. Ndaw era conosciuto come una delle persone più attive e riconosciute all’interno della comunità locale. Da anni era impegnato nel mantenere e rafforzare i rapporti tra la diaspora senegalese in Italia e il Senegal, svolgendo un ruolo di collegamento nelle attività sociali e associative. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la comunit224 senegalese di pisa piange khabane ndao modou

© Lanazione.it - La comunità senegalese di Pisa piange Khabane Ndao Modou

Leggi anche: “Linciaggio mediatico” e “attacco gravissimo”, la comunità senegalese difende Mia Diop

Leggi anche: La comunità piange l’ex sindaco Umberto Franco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

comunit224 senegalese pisa piangeLa comunità senegalese di Pisa piange Khabane Ndao Modou - Domani alle 16 al Salone del Dopolavoro Ferroviario di Pisa si terrà un momento di raccoglimento in sua memoria ... lanazione.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.