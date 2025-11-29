Linciaggio mediatico e attacco gravissimo la comunità senegalese difende Mia Diop

Lanazione.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 29 novembre 2025 – “Un linciaggio mediatico”, “un attacco gravissimo”, “parole agghiaccianti”: non usa mezzi termini il coordinamento delle associazioni senegalesi in Toscana, che in un lungo post pubblicato su Facebook interviene per prendere posizione a difesa di Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, dopo una serie di commenti offensivi comparsi sui social. “Si tratta di un atto che condanniamo fermamente e denunciamo con rigore. Si tratta di un attacco gravissimo contro la comunità senegalese in Italia, e più specificamente in Toscana, e contro l'intera comunità straniera in Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

linciaggio mediatico e attacco gravissimo la comunit224 senegalese difende mia diop

© Lanazione.it - “Linciaggio mediatico” e “attacco gravissimo”, la comunità senegalese difende Mia Diop

Altre letture consigliate

Evelina Sgarbi: «A Domenica In linciaggio mediatico contro di me». Pronto un esposto alla commissione di Vigilanza Rai - «Nelle rete ammiraglia del servizio pubblico si è consumato un linciaggio mediatico di violenza verbale inaudita, un vero e proprio plotone di esecuzione, nei confronti di Evelina Sgarbi, una ragazza ... Lo riporta roma.corriere.it

Il linciaggio mediatico senza tregua: se non dici “genocidio”, sei complice. E pure nazista - Da persona senza tv ho scoperto la vicenda Iacchetti dopo che era esplosa, e ho notato come su internet sia scoppiata la solita polemica, così pensavo a questo tempo che viviamo, come ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Linciaggio Mediatico Attacco Gravissimo