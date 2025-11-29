Linciaggio mediatico e attacco gravissimo la comunità senegalese difende Mia Diop

Firenze, 29 novembre 2025 – "Un linciaggio mediatico", "un attacco gravissimo", "parole agghiaccianti": non usa mezzi termini il coordinamento delle associazioni senegalesi in Toscana, che in un lungo post pubblicato su Facebook interviene per prendere posizione a difesa di Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana, dopo una serie di commenti offensivi comparsi sui social. "Si tratta di un atto che condanniamo fermamente e denunciamo con rigore. Si tratta di un attacco gravissimo contro la comunità senegalese in Italia, e più specificamente in Toscana, e contro l'intera comunità straniera in Italia.

