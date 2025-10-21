Fellini De André e l' omaggio a Liliana Segre | la nuova stagione del Teatro comunale di Gambettola

La nuova stagione del Teatro Comunale di Gambettola, a cura del Teatro del Drago, apre il sipario con un nuovo calendario di spettacoli e un omaggio a tutte quelle donne e a quegli uomini che nella loro vita sono riusciti a vincere l’indifferenza e a credere in un ideale, tramandandolo alle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Franco Pinna Fotografo. Omaggio per un Centenario. . La Festa del Cinema celebra i 100 anni dalla nascita di Franco Pinna, maestro dell’obiettivo e testimone unico del nostro cinema, con tre mostre a ingresso gratuito: . Fellini in scena! | 15–26 ottobre, - facebook.com Vai su Facebook

Ciak, va in scena Fellini Mostra omaggio al regista - Esposizione alla Galleria privata Farneti, in via degli Orgogliosi a Forlì ‘Immagine e Immaginario’ per il centenario della nascita del maestro Anche l’arte forlivese ha voluto rendere omaggio al ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Fellini diventa un film "Un omaggio al suo genio" - Ad annunciarlo sono stati sabato, dal palco del teatro Galli in occasione della serata ’Fellini e il sacro’ il regista Mauro Camattari e lo ... Come scrive ilrestodelcarlino.it