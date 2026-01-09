La trattativa tra l’Inter e il Galatasaray per Frattesi sembra aver incontrato delle difficoltà, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento verso la Juventus. La situazione resta in evoluzione e dipende da eventuali sviluppi futuri. Restano da monitorare gli aggiornamenti ufficiali per comprendere se si creeranno nuove opportunità per il centrocampista.

Frattesi Juve, la pista resta viva: trattativa tra Inter e Galatasaray incagliata per questo motivo. Se ci sarà l’occasione. Ultime. Il mercato invernale della Juventus potrebbe riservare un colpo di scena proprio nel reparto mediano. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome di Davide Frattesi è tornato prepotentemente a orbitare intorno al pianeta bianconero, complice la sua posizione sempre più incerta all’ Inter. Le piste estere: Galatasaray e Nottingham Forest. Attualmente, il centrocampista romano è al centro di una contesa internazionale che vede coinvolti club turchi e inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Galatasaray-Frattesi situazione ferma. La Juventus resta in corsa - Matteo Moretto, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Davide Frattesi che resta un nome in orbita Juventus: "Un nome che continua a restare in orbita Juventus, è quello ... tuttojuve.com