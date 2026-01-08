Bradley Cooper rompe il silenzio sulla chirurgia estetica dopo mesi di indiscrezioni

Bradley Cooper ha scelto di chiarire le recenti speculazioni sulla sua immagine, affrontando apertamente le voci riguardanti eventuali interventi di chirurgia estetica. Dopo mesi di indiscrezioni, l’attore si è espresso pubblicamente, offrendo la sua versione dei fatti in modo diretto e rispettoso. Questa dichiarazione rappresenta un passo importante per ridurre le supposizioni e ristabilire un dialogo trasparente con il pubblico.

Bradley Cooper ha finalmente deciso di affrontare pubblicamente le voci che si sono rincorse negli ultimi mesi. Durante l’episodio del 5 gennaio del podcast Smartless, condotto da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, l’attore cinquantunenne ha risposto in modo diretto alle speculazioni sulla chirurgia estetica che imperversavano sui social media e sui tabloid. La conversazione è iniziata quando Arnett, che recita nel nuovo film di Cooper È l’ultima battuta? (Is This Thing On?), ha raccontato di una recente intervista in cui gli era stato chiesto di rivelare qualcosa di poco conosciuto sull’amico e collega. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

