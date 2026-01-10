Kaja Kallas ha annunciato l’arrivo di un ulteriore miliardo di euro destinato all’Egitto, con l’obiettivo di sostenere l’economia egiziana e promuovere il suo programma di riforme. Questa somma si aggiunge agli aiuti già previsti, rafforzando il rapporto tra i due paesi e contribuendo allo sviluppo economico dell’Egitto.

''è in arrivo il prossimo miliardo di euro per rafforzare l'economia egiziana e il suo programma di riforme'', ha detto la Kallas. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Kaja Kallas: “un miliardo di euro all’Egitto”

Leggi anche: Kaja Kallas: 20 milioni di euro “per difendere la Moldavia”

Leggi anche: UE, Kaja Kallas: “ridurre il numero di soldati russi”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ðilas (SSP): Vucic porta avanti una politica antieuropea | Rivista BALK.

Kaja Kallas: «Per difendere la pace l’Europa deve essere pronta alla guerra» - «La verità è che se si inizia a investire nella difesa quando ne abbiamo davvero bisogno, è già troppo tardi». unionesarda.it

Kallas, Russia non può resistere e spendere più di noi: "C'è un aggressore e c'è una vittima" - L'Unione europea deve dimostrare di saper resistere più a lungo della Russia, sia sul piano economico sia su quello politico e strategico. rainews.it

La repressione dei manifestanti in Iran ha suscitato l'indignazione dei leader europei, con l'Alta rappresentante Kaja Kallas che ha denunciato Teheran per la sua risposta "sproporzionata" e "pesante" https://l.euronews.com/3k6v - facebook.com facebook