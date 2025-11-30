Kaja Kallas | 20 milioni di euro per difendere la Moldavia

“Le violazioni dello spazio aereo della Moldavia da parte dei droni russi sono inaccettabili e mettono a rischio il traffico aereo civile. Quest’anno l’UE investirà 20 milioni di euro nella difesa aerea della Moldavia per contribuire a rafforzare la sicurezza del Paese. I cieli della Moldavia non possono diventare vittime della guerra russa.” Lo scrive. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

