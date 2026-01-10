Juventus accelera per rinforzare le fasce

La Juventus intensifica le operazioni di mercato per rinforzare le fasce, rispondendo alle indicazioni di Luciano Spalletti. L’obiettivo è trovare un nuovo terzino destro o sinistro, per aumentare le opzioni a disposizione e migliorare la profondità della rosa. La società lavora per individuare le soluzioni più adatte alle esigenze tecniche e tattiche della squadra.

La Juventus accelera sul mercato per rinforzare le fasce, con Luciano Spalletti che ha indicato chiaramente la necessità di un nuovo terzino destro o sinistro per aumentare le alternative e la profondità. Il nome che prende quota è Noussair Mazraoui, il marocchino del Bayern Monaco, profilo ideale per il tecnico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus accelera per rinforzare le fasce Leggi anche: Milan, un ex interista per rinforzare la difesa: sfida lanciata alla Juventus! Le ultime news Leggi anche: Juventus, difesa da rinforzare Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Juventus accelera per Theo Hernandez: può arrivare subito, il piano dei Bianconeri; Juventus: i nomi caldi per rinforzare il reparto; João Cancelo verso il ritorno all’Inter, Juventus interessata a Sorloth dell’Atlético Madrid. Juventus, obiettivo Ndoye: Tudor lo ha inserito tra le priorità - L’esterno svizzero è stato uno dei protagonisti della stagione del Bologna e ora entra con forza nei piani della Juventus. it.blastingnews.com Mercato Juve: idea Beyuku per rinforzare le fasce a gennaio - Nove partite da titolare e un rendimento sempre costante per il 20enne francese che è sicuramente un punto di forza della formazione del Modena guidata da Sottil. it.blastingnews.com Juve, piace Laporte. Per la fascia c’è Piquerez - Così, mentre la Juventus sogna un goleador, le scelte di Tudor lasciano intuire come vi siano altre due ... corrieredellosport.it MERCATO Inter ?Marotta Cambia Idea! Rinforzo Subito per CHIVU!? La Juventus accelera per il rinnovo di Spalletti: 'vuole trasmettere certezze' - facebook.com facebook La #Roma accelera sul mercato per rinforzare la difesa: nel mirino c’è #Dragusin, centrale del #Tottenham già noto al calcio italiano per le esperienze con #Genoa e #Juventus. La società, tramite Massara, ha intensificato i contatti con gli Spurs per valutarne l’ x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.