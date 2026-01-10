Juve l’impronta di Spalletti prende forma

Settantadue giorni dopo il suo insediamento alla Continassa, Luciano Spalletti sta delineando con chiarezza il proprio approccio alla guida della Juve. La sua strategia e i primi interventi cominciano a prendere forma, offrendo uno sguardo sulle future direzioni del club piemontese. Un percorso che si sta sviluppando con attenzione e senza eccessivi clamori, mirato a consolidare la squadra e a definire una nuova identità.

Settantadue giorni dopo l'insediamento alla Continassa, la linea di Luciano Spalletti è ormai chiara. La Juventus ha cambiato passo senza strappi, attraverso una costruzione silenziosa e progressiva, lontana dalle rivoluzioni annunciate. Quando a fine ottobre il tecnico ha accettato la panchina bianconera, il contesto appariva fragile. Anni di risultati discontinui, l'ultimo scudetto datato 2020 con Maurizio Sarri, e una sensazione diffusa di precarietà strutturale. Spalletti ha scelto un'altra strada: niente scorciatoie, prima gli uomini, poi il sistema. Il 4-2-3-1 resta l'orizzonte, ma la transizione è stata guidata dalla lettura dello spogliatoio.

