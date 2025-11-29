La nuova Juve di Spalletti prende forma | svolta tattica legata al rientro di Bremer

La trasformazione della Juventus targata Luciano Spalletti ha preso il via da settimane, ma il vero punto di svolta arriverà solo quando la squadra potrà ritrovare in campo il suo riferimento difensivo. È Bremer, infatti, il fulcro attorno a cui ruoterà la nuova identità bianconera, e il tecnico toscano lo ha chiarito ai suoi collaboratori sin dai primi giorni di lavoro alla Continassa. Perché il cambio modulo dipende da Bremer. Da quando la lesione al menisco lo ha fermato lo scorso 27 settembre, Spalletti ha dovuto arrangiarsi con soluzioni provvisorie, alternando la difesa a tre a sistemi ibridi scelti più per necessità che per convinzione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - La nuova Juve di Spalletti prende forma: svolta tattica legata al rientro di Bremer

