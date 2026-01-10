La Juventus resta attenta alle opportunità di mercato per rinforzare gli esterni offensivi, valutando con attenzione i costi e le offerte. In particolare, l'attenzione si concentra su alcune possibili opzioni, come Carrasco, il cui ingaggio rappresenta un elemento di valutazione. La società mantiene un approccio cauto, preferendo operazioni sostenibili e in linea con le proprie strategie finanziarie.

Nuovi segnali dal mercato della Juventus. La dirigenza bianconera continua a muoversi sul profilo dell’esterno offensivo, ma senza forzare operazioni considerate fuori scala. Sul tavolo resta Yannick Ferreira Carrasco. Contatti esplorativi con l’entourage ci sono stati, ma la valutazione complessiva, tra ingaggio e costi, viene ritenuta troppo alta per un giocatore di 32 anni. Al momento, dunque, non è una priorità operativa. Resistono invece due piste già note. Federico Chiesa continua a essere seguito, ma anche qui l’ostacolo è economico. In parallelo, prende quota il nome di Daniel Maldini, considerato un profilo jolly, capace di coprire più ruoli e con un costo potenzialmente più sostenibile, pur con concorrenza crescente. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, esterni sotto esame: Carrasco costa troppo

