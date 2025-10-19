Una Juve senza identitàTudor è già sotto esame
Non è vero che la Juventus sa solo pareggiare: la striscia si interrompe a Como, ma nel peggiore dei modi, con due schiaffoni che fanno barcollare Tudor e le sue poche. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Approfondisci con queste news
? Riccardo #Trevisani a Cronache di Spogliatoio: ? "La #Juve ha più grinta e identità rispetto all'anno scorso, ma gioca peggio a calcio, o meglio, non cerca proprio di giocare a calcio. Ha giocato peggio con l'#Inter che con il #Milan, ma il risultato determ - facebook.com Vai su Facebook