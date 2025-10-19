Una Juve senza identitàTudor è già sotto esame

Lastampa.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è vero che la Juventus sa solo pareggiare: la striscia si interrompe a Como, ma nel peggiore dei modi, con due schiaffoni che fanno barcollare Tudor e le sue poche. 🔗 Leggi su Lastampa.it

una juve senza identit224tudor 232 gi224 sotto esame

© Lastampa.it - Una Juve senza identità.Tudor è già sotto esame

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Juve Senza Identit224tudor 232