Juve c’è anche Gudmundsson per l’attacco Intanto Vlahovic-Milan avanzano

La Juventus sta valutando nuove opzioni per rafforzare il proprio reparto offensivo, con Gudmundsson tra i nomi valutati. Nel frattempo, le trattative per Vlahovic con il Milan proseguono. La società cerca un attaccante di supporto, preferibilmente un giocatore in grado di alternarsi con Kenan Yildiz, per migliorare le soluzioni offensive della squadra.

Torino, 10 gennaio 2026 – Juve a caccia di un attaccante, principalmente un giocatore sotto punta che possa alternarsi con Kenan Yildiz. Strategia nota, che parte con l’idea di far tornare Chiesa ma che si muove anche in altre direzioni nel caso in cui non sia possibile chiudere la trattativa con il Liverpool. Piace allora anche Albert Gudmundsson oggi alla Fiorentina, mentre per giugno avanza l’ipotesi Milan per Dusan Vlahovic con Santiago Castro del Bologna sotto osservazione da parte del diesse Marco Ottolini. Intanto, Luciano Spalletti cerca di mettere dentro sei punti nelle prossime due (Cremonese e Cagliari), prima dello scontro diretto con il Napoli, che sarà decisivo visti i due punti persi da Conte contro il Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

