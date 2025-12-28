Vlahovic Juve obiettivo playoff per il rientro Intanto l’agente lavora in silenzio per il futuro | lui e Dusan hanno questo sogno

Dusan Vlahovic si sta concentrando sul ritorno in campo con la Juventus, con l’obiettivo di raggiungere i playoff. Nel frattempo, il suo agente lavora discretamente per definire il futuro del giocatore, mentre Vlahovic e la società condividono il sogno di tornare ai livelli più alti. La fase attuale è caratterizzata da impegno e pianificazione, nel rispetto delle tempistiche e delle strategie stabilite.

. La Juventus avverte profondamente l’assenza di Dusan Vlahovic, un vuoto centrale che condiziona la manovra offensiva, costringendo la squadra a soluzioni meno verticali e più elaborate. Nonostante gli sforzi dei compagni per sostituirlo, la nostalgia per il serbo cresce proprio mentre il suo contratto entra nel delicato ultimo anno. Al momento, il club bianconero ha congelato ogni discorso sul rinnovo per due ragioni precise: la certezza della sua permanenza a gennaio, indipendentemente dalle offerte, e la priorità assoluta data al suo pieno recupero fisico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, obiettivo playoff per il rientro. Intanto l’agente lavora in silenzio per il futuro: lui e Dusan hanno questo sogno Leggi anche: Vlahovic, i club interessati e la data del rientro con la Juve: ecco quale futuro per Dusan. Lui intanto sta provando a… Leggi anche: Calciomercato Juve: Spalletti avrebbe già chiesto il rinnovo di questo giocatore. Non è Dusan Vlahovic… Ultime La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juventus, paradosso Vlahovic: senza il serbo la Juve rientra nella corsa scudetto - Juventus, paradosso Vlahovic: senza il serbo la Juve rientra nella corsa scudetto La Juventus si è riaffacciata alle porte della zona scudetto proprio nel ... tuttojuve.com

Vlahovic, l’attaccante della Juve, in scadenza di contratto a giugno, è un’opzione concreta a parametro zero per giugno - Vlahovic, l’attaccante della Juve, in scadenza di contratto a giugno, è un’opzione concreta a parametro zero per giugno Le indiscrezioni di mercato trovano nuove e autorevoli conferme. milannews24.com

Juve: il Milan non molla Vlahovic, possibile scambio con Gimenez a gennaio - Nonostante un ottimo avvio di stagione, i rossoneri denotano dei problemi in fase offensiva, ad oggi soltanto Leao e Pulisic hanno trovato la via della rete con continuità. it.blastingnews.com

Juventus, perché Vlahovic era assente alla cena di Natale - facebook.com facebook

#Vlahovic unico assente alla cena di Natale #Juve: il motivo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.