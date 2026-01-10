jennifer lawrence sommersa dalle critiche online per il trattamento riservato al suo cane

Jennifer Lawrence ha recentemente condiviso i motivi che l’hanno portata a separarsi dal suo cane adottato, suscitando reazioni negative online. La decisione dell’attrice ha aperto un dibattito sulle responsabilità legate all’adozione di animali domestici e sulle criticità che possono sorgere nel rapporto tra proprietario e animale. Questo episodio evidenzia l’importanza di riflettere con attenzione prima di intraprendere un impegno di lungo termine con un animale.

L'attrice ha raccontato il motivo per cui ha deciso di separarsi dall'amica a quattro zampe che aveva adottato, scatenando i commenti negativi. I commenti di Jennifer Lawrence sul suo cane hanno scatenato molte critiche online tra chi non ha apprezzato il modo in cui ha ammesso di aver deciso di affidarlo ai suoi genitori. L'attrice, che si trovava a New York per la promozione del film Die My Love, ha raccontato quanto accaduto dopo la nascita del figlio Cy. Le dichiarazioni controverse di Jennifer Lawrence Nella serata di mercoledì, al termine di una proiezione del film diretto da Lynne Ramsay (di cui potete leggere la nostra recensione), l'attrice ha rivelato che Principessa Pippi Calzelunghe, la cagnolina che aveva adottato nel 2017, non . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

