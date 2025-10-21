A Sinner non viene riservato il trattamento Donnarumma critiche blande per il no alla Davis il Mondiale del tennis

21 ott 2025

Sulla scelta di Sinner di non giocare la coppa Davis non mi meravigliano i silenzi, le mezze parole di Sky e delle tv a pagamento e nemmeno quelle di tanti siti e giornali sportivi. Parliamoci chiaro. La coppa Davis copre una settimana, i tornei del grande slam, i master mille e cinquecento riempiono un anno di attività giornalistica. Conseguentemente non si “litiga o critica” con il tennista che garantisce audience altissimi. È del tutto evidente, dunque, che i commenti siano determinati più da concrete esigenze commerciali che da genuini sentimenti sportivi. Con il calo di visualizzazioni del campionato di serie A, il disastro delle Ferrari, il tennis, e Sinner in particolare, rappresentano un “bene” da coltivare e proteggere a prescindere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

