Frankenstein | Online il Trailer Finale del film Netflix di Guillermo del Toro con Oscar Isaac e Jacob Elordi
L’attesa è finita: il trailer finale di Frankenstein di Guillermo del Toro è arrivato, offrendo uno sguardo profondo e inquietante al dramma in arrivo su Netflix. Il film, con un cast stellare che include Oscar Isaac nei panni del Dr. Victor Frankenstein, Jacob Elordi come la Creatura e Mia Goth, promette una rivisitazione visivamente sbalorditiva e tematicamente ricca del classico di Mary Shelley. La controversa affermazione di Victor Frankenstein. Una frase in particolare, pronunciata da Oscar Isaac (Victor Frankenstein), risuona nel trailer: “ Non avevo considerato cosa viene dopo la creazione “. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
