iran nella notte enormi proteste contro il regime

Nella notte tra venerdì e sabato, in Iran, decine di migliaia di persone sono scese in strada per manifestare contro il regime. Le proteste, già diffuse in diverse città, continuano a rappresentare una significativa espressione di dissenso popolare. La situazione rimane in evoluzione, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.

Nella notte tra venerdì e sabato, decine di migliaia di persone sono scese in strada, accrescendo le già estese proteste in corso contro il regime in Iran. Negli ultimi giorni, i cortei si sono diffusi a macchia d’olio in tutto il Paese, dalla capitale Teheran a Mashhad, Tabriz, Urmia, Isfahan, Karaj e Yazd. Nonostante le autorità abbiano bloccato internet, per tentare di ostacolare la circolazione di video e le comunicazioni tra i manifestanti, la popolazione iraniana sta continuando con coraggio a far sentire la propria voce. In Iran proseguono le proteste, nonostante le minacce del regime. L’ ayatollah Ali Khamenei, la figura politica e religiosa centrale del regime, ha condannato duramente le proteste, definendo i dissidenti come «rivoltosi», accusandoli di star facendo gli interessi di Donald Trump. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

