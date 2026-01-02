Proteste in Iran almeno cinque morti negli scontri | dalla crisi del rial alla rivolta contro il regime

Le proteste in Iran, scaturite dalla crisi economica e dal crollo del rial, si sono intensificate negli ultimi giorni, portando a scontri e tensioni diffuse. Almeno cinque persone sono morte negli incidenti, evidenziando la gravità della situazione. La mobilitazione popolare si configura come una risposta al malcontento crescente nei confronti del regime, segnando una fase importante di discontento sociale nel paese.

Le proteste che stanno attraversando l' Iran affondano le loro radici nella crisi economica che da mesi colpisce il Paese, ma negli ultimi giorni hanno assunto i contorni di una vera e propria rivolta nazionale. Le manifestazioni sono iniziate domenica, quando i commercianti di diverse città sono scesi in piazza per protestare contro il crollo del rial, la valuta nazionale, travolta dall'inflazione e dalle sanzioni internazionali. Le misure punitive imposte per il rifiuto di Teheran di ridimensionare il proprio programma nucleare hanno aggravato una situazione già compromessa, mentre la guerra di giugno con Israele ha ulteriormente esposto le debolezze strutturali dello Stato iraniano.

