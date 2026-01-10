Inter Napoli parola ad Akanji | Vogliamo vincere Hojlund? Forte e veloce ma…

Akanji dell'Inter commenta il match contro il Napoli, evidenziando l’obiettivo di ottenere i tre punti e di approfittare delle occasioni offerte dalle rivali. Il difensore sottolinea la forza e la velocità di Hojlund, ma invita a mantenere concentrazione e attenzione per una prestazione efficace. Le parole di Akanji riflettono l’approccio sobrio e determinato della squadra in vista di una sfida importante per la stagione.

Inter News 24 Inter Napoli, Akanji analizza il big match di San Siro, sottolineando l’importanza di sfruttare il passo falso delle concorrenti. Alla vigilia dello scontro diretto contro il Napoli di Antonio Conte, Manuel Akanji ha mostrato grande determinazione ai microfoni di DAZN. Il difensore dell’Inter ha evidenziato come il clima in casa nerazzurra sia estremamente positivo dopo una settimana di successi che ha permesso di accorciare le distanze in classifica. « Vogliamo vincere questa partita, che per noi in casa è molto importante », ha dichiarato il calciatore, consapevole che un trionfo a San Siro permetterebbe di scavalcare o distanziare i rivali diretti, approfittando dei punti persi dalle altre pretendenti allo Scudetto. 🔗 Leggi su Internews24.com

