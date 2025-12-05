Inter-Como Fabregas | L’Inter è la più forte ma domani andremo per vincere Vogliamo fare una partitona

Alla vigilia di Inter-Como, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A in programma domani alle 18:00, Cesc Fabregas ha presentato il match in conferenza stampa. Sull’avversario: «Non siamo certo noi la squadra destinata a mettere paura all’Inter. Parliamo di un club che negli ultimi anni ha giocato tantissimo, partecipato a due finali di Champions. Il nostro compito sarà semplice: scendere in campo, giocare le nostre carte e provare a vincere. Non esistono altre strade, pur sapendo che affronteremo una formazione di livello top. Andremo lì con le nostre ambizioni e con l’idea di imporre il nostro calcio». 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

