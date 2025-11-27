Infortunati Inter al lumicino le chance di recupero di Darmian e Dumfries col Pisa | la spiegazione di Chivu
Inter News 24 dopo la sconfitta con l’Atletico Madrid. Al termine della sfida di Champions League persa contro l’Atletico Madrid, Cristian Chivu ha spento le speranze di un recupero lampo per due pedine fondamentali della sua rosa. L’allenatore della Beneamata ha confermato che Matteo Darmian e Denzel Dumfries difficilmente saranno a disposizione per la gara di campionato di domenica contro il Pisa. L’emergenza sulla corsia destra, dunque, prosegue senza sosta. Il tecnico ha spiegato di non credere in un loro rientro immediato e che lo staff dovrà fare attente valutazioni tattiche per il prossimo impegno. 🔗 Leggi su Internews24.com
