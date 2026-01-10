Incidente a Monza | due persone in ospedale

Un incidente si è verificato questa mattina in via Gallarana, Monza, poco prima delle 12.30. L’incidente ha coinvolto due veicoli, con a bordo un uomo di 35 anni e una donna di 25. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità, e le due persone sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Incidente stradale a Monza in via Gallarana. Il sinistro è successo poco prima delle 12.30 di oggi, sabato 10 gennaio e ha coinvolto un uomo di 35 anni e una donna di 25 alla guida delle rispettive automobili.Sul posto un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza, uscita in codice. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Doppio incidente a Monza: due ciclisti investiti finiscono in ospedale Leggi anche: Incidente tra due auto in Brianza: 2 persone in ospedale Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incidente tra due auto in Brianza: 2 persone in ospedale; Incidente nel tunnel di Monza: un uomo grave in ospedale, traffico paralizzato; Albiate, finisce con l’auto sulla riva del Lambro: “Possibile malore”; Incidente in autostrada nel Milanese: nove persone coinvolte e una lunga coda d'auto. Incidente a Monza: due persone in ospedale - 30 di oggi, sabato 10 gennaio e ha coinvolto un uomo di 35 anni e una donna di 25 alla guida delle rispettive ... monzatoday.it

