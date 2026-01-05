Incidente tra due auto in Brianza | 2 persone in ospedale

Un incidente tra due veicoli si è verificato oggi pomeriggio a Lissone, in via Adamello, causando il coinvolgimento di tre persone. Due donne di 36 e 81 anni e un uomo di 44 anni sono state trasportate in ospedale. Il sinistro ha provocato rallentamenti al traffico nella zona, che si è verificato poco dopo le 16 di lunedì 5 gennaio.

Traffico rallentato a Lissone per un incidente stradale tra due auto. Nel sinistro, avvenuto in via Adamello poco dopo le 16 di oggi, lunedì 5 gennaio, sono rimaste coinvolte tre persone: 2 donne rispettivamente di 36 e 81 anni e un uomo di 44 anni.I soccorsiSul posto la polizia locale di Lissone.

