Inchiesta Cara accoglienza assolto il sindaco di Varapodio

Il tribunale di Palmi ha assolto il sindaco di Varapodio, Orlando Fazzolari, e gli altri imputati nel processo “Cara accoglienza”. Dopo il rito ordinario, il giudice ha stabilito che “il fatto non sussiste”, chiudendo così il procedimento giudiziario. La vicenda aveva attirato l’attenzione pubblica, ma l’esito evidenzia come non vi siano responsabilità penali a carico degli imputati.

