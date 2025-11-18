Tarquinia e i Comuni della DMO Etruskey in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028

Roma, 18 novembre 2025 – È stato presentato questa mattina nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, in occasione del convegno “La cultura è volo ”, il dossier della candidatura di Tarquinia e della rete dei Comuni della DMO Etruskey al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Non si tratta di una candidatura improvvisa e costruita per l’occasione, ma dell’evoluzione coerente di un percorso condiviso e consolidato sin dal 2022, sotto la guida della Destination Management Organization Etruskey, ente del Terzo Settore che da più di tre anni unisce soggetti pubblici e privati del territorio, e che, sin dalla sua costituzione, ha creato una rete territoriale operativa, concretamente focalizzata sulla valorizzazione del patrimonio culturale ereditato dalla civiltà etrusca, per rafforzarne l’identità e stimolarne lo sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it