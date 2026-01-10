Il sindaco Riccardo guida il rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi
Il 9 gennaio si è insediato ad Abbadia Lariana il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, formato da otto studenti della scuola media
Si è insediato nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio il rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi di Abbadia Lariana, che risulta composto da otto alunni della scuola media "A. Volta". In sala civica, alla presenza del sindaco Roberto Azzoni, dell'assessore all'istruzione Irene Azzoni e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Abbadia. Il sindaco Riccardo guida il rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi
Abbadia. Il sindaco Riccardo Guida il rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi - Con 6 voti su 8 consiglieri è Riccardo Gheza (3^) a indossare la fascia tricolore Fra le prime proposte un incontro con il Soccorso degli Alpini ABBADIA – Si è insediato nel pomeriggio di venerdì il r ... msn.com
