Il sindaco Riccardo guida il rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi

10 gen 2026

Il 9 gennaio si è insediato ad Abbadia Lariana il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, formato da otto studenti della scuola media

Si è insediato nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio il rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi di Abbadia Lariana, che risulta composto da otto alunni della scuola media "A. Volta". In sala civica, alla presenza del sindaco Roberto Azzoni, dell'assessore all'istruzione Irene Azzoni e. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Abbadia. Il sindaco Riccardo guida il rinnovato Consiglio comunale dei ragazzi; Capriolo, la 44enne è fuori pericolo. Aveva denunciato il marito.

