Il sindaco di Lucca difende la concittadina Beatrice Venezi
Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha espresso il suo apprezzamento per Beatrice Venezi, apprezzata direttrice musicale della città, in risposta alle recenti polemiche sulla sua nomina come direttore stabile del Teatro La Fenice di Venezia. La figura di Venezi, riconosciuta a livello nazionale, rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama musicale italiano. La sua nomina segna un importante traguardo nella carriera e nel riconoscimento del talento lucchese.
(Adnkronos) – Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, prende posizione sulle polemiche che da mesi investono la sua concittadina Beatrice Venezi, recentemente nominata direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia, incarico di cui prenderà possesso nel prossimo mese di ottobre. Un dibattito acceso che, secondo Pardini, rischia di travalicare i confini del confronto.
Beatrice Venezi, Lucca mobilitata per difenderla: “Altro che spilline contro. L’orchestra suoni al Giglio”.
Si leva la voce di Lucca per Beatrice Venezi Dopo le parole dei giorni scorsi del sindaco Mario Pardini, Giorgio Angelo Lazzarini ha proposto un concerto della Fenice al Teatro del Giglio diretto da Beatrice Venezi. Nei giorni scorsi era stato il sindaco di Lucca - facebook.com facebook
