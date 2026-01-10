Il sindaco di Lucca difende la concittadina Beatrice Venezi

Da webmagazine24.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, ha espresso il suo apprezzamento per Beatrice Venezi, apprezzata direttrice musicale della città, in risposta alle recenti polemiche sulla sua nomina come direttore stabile del Teatro La Fenice di Venezia. La figura di Venezi, riconosciuta a livello nazionale, rappresenta un esempio di eccellenza nel panorama musicale italiano. La sua nomina segna un importante traguardo nella carriera e nel riconoscimento del talento lucchese.

(Adnkronos) – Il sindaco di Lucca, Mario Pardini, prende posizione sulle polemiche che da mesi investono la sua concittadina Beatrice Venezi, recentemente nominata direttore musicale stabile del Teatro La Fenice di Venezia, incarico di cui prenderà possesso nel prossimo mese di ottobre. Un dibattito acceso che, secondo Pardini, rischia di travalicare i confini del confronto . Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Leggi anche: Beatrice Venezi, gli abbonamenti al Teatro La Fenice in crescita del 7%: «Il boicottaggio ha fallito»

Leggi anche: Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono anche durante il concerto di Capodanno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Beatrice Venezi, Lucca mobilitata per difenderla: “Altro che spilline contro. L’orchestra suoni al Giglio”.

sindaco lucca difende concittadinaIl sindaco di Lucca difende la concittadina Beatrice Venezi - Mario Pardini invita a valutare la giovane direttrice d'orchestra sui risultati artistici ... adnkronos.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.