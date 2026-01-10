Il rebus di chi deve controllare la Russia

L'incontro di Parigi ha evidenziato una questione chiave nel conflitto: la presenza militare europea sul terreno rappresenta un ostacolo al processo negoziale, creando un vincolo che preclude un dialogo efficace. Questo ribalta le logiche di garanzia di sicurezza e solleva interrogativi su chi debba effettivamente controllare e gestire la situazione in Russia, evidenziando la complessità delle dinamiche internazionali e delle responsabilità coinvolte.

L'incontro di Parigi ha introdotto una criticità radicale nelle dinamiche del conflitto. Il problema centrale risiede in un'inversione logica tra garanzie di sicurezza e processo negoziale: la previsione di una presenza militare europea sul terreno crea infatti un vincolo che precede e neutralizza lo spazio della trattativa stessa. Per la Russia, l'accettazione di un cessate il fuoco che preveda, come esito immediato, l'ingresso di truppe europee in territorio ucraino è percepita come una minaccia esistenziale non negoziabile. Poiché tale presenza è considerata inaccettabile dal Cremlino, il cessate il fuoco diventa un evento che preclude il negoziato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

