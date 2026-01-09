Rebus tassa di soggiorno Il Comune non ha personale I conti li deve fare la Finanza

Il rebus della tassa di soggiorno riguarda la mancanza di personale comunale incaricato di gestire e verificare i versamenti. Attualmente, i controlli spettano alla Guardia di Finanza, poiché i conti non sono stati mai presentati ufficialmente. Nonostante l’alta affluenza turistica e le prenotazioni, la regolarità e la trasparenza delle entrate derivanti dall’imposta restano incertezze, sollevando interrogativi sulla gestione e sulla rendicontazione di questa entrata.

Hotel pieni, notti vendute, turisti che pagano. Ma i conti dell' imposta di soggiorno non tornano. Mai presentati. E il Comune alza le mani: "Non abbiamo gli strumenti e il personale qualificato. Non siamo in grado di svolgere sopralluoghi presso la struttura alberghiera". È tutto scritto nelle sentenze appena depositate dalla Corte dei Conti sulle gestioni dell' Hotel Venezia e dell' albergo Eleonora di Senigallia. Atti ufficiali. Per l'Hotel Venezia, la Corte dei Conti parla di conti giudiziali mai presentati per gli anni 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Sette esercizi finanziari. Il giudice ordina la compilazione d'ufficio e una sanzione da 800 euro.

