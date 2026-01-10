Il Real Madrid e le convocazioni fantasma | i calciatori guariscono dagli infortuni ma non giocano per motivi ignoti

Il caso delle convocazioni fantasma al Real Madrid evidenzia come alcuni calciatori, pur guariti dagli infortuni, non scendano in campo senza una spiegazione ufficiale. Huijsen, recentemente reintegrato dopo un sovraccarico muscolare, è rimasto in panchina nonostante le necessità della squadra. Questa situazione solleva interrogativi sulla gestione delle rose e sulle motivazioni dietro decisioni che appaiono inspiegabili, mantenendo un certo riserbo ufficiale.

Huijsen torna a essere convocato dal Real Madrid dopo un sovraccarico muscolare, ma resta in panchina anche quando la squadra avrebbe avuto bisogno di lui, diventando l’ultimo esempio delle cosiddette “convocazioni fantasma”. Ne parla Marca. Il Real e le convocazioni fantasma: Huijsen è l’ultimo caso. Si legge su Marca: Huijsen è stato l’ultimo caso di un giocatore del Real Madrid che torna disponibile dopo un infortunio, ma che dà la sensazione di non essere in condizioni di giocare. Il difensore centrale ha ricevuto l’idoneità dopo essere stato assente contro il Betis, ha viaggiato con la squadra a Gedda, si è seduto in panchina contro l’ Atlético . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

