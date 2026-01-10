Il racconto dei coniugi Moretti il giorno successivo al rogo

Da agi.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - A poche ore dall' incendio del 31 dicembre  che ha devastato il  bar " Le Constellation " causando  40 morti e 116 feriti, i gestori  Jacques e Jessica Moretti  hanno reso ai magistrati svizzeri un primo, lungo racconto della notte del disastro. A darne conto è l'emittente francese BFMTV. Ascoltati separatamente, come da procedura, i due – ora entrambi  indagati per omicidio, incendio e lesioni colposi; lui in carcere e lei ai domiciliari – hanno descritto la  dinamica della serata, l'uso dei  fuochi di bengala  e i tentativi di soccorso. Il racconto di Jacques Moretti. Jacques Moretti ha cominciato il racconto dalla cameriera 24enne  Cyane Panine, una delle vittime. 🔗 Leggi su Agi.it

