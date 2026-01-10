AGI - A poche ore dall' incendio del 31 dicembre che ha devastato il bar " Le Constellation " causando 40 morti e 116 feriti, i gestori Jacques e Jessica Moretti hanno reso ai magistrati svizzeri un primo, lungo racconto della notte del disastro. A darne conto è l'emittente francese BFMTV. Ascoltati separatamente, come da procedura, i due – ora entrambi indagati per omicidio, incendio e lesioni colposi; lui in carcere e lei ai domiciliari – hanno descritto la dinamica della serata, l'uso dei fuochi di bengala e i tentativi di soccorso. Il racconto di Jacques Moretti. Jacques Moretti ha cominciato il racconto dalla cameriera 24enne Cyane Panine, una delle vittime. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il racconto dei coniugi Moretti il giorno successivo al rogo

Leggi anche: I contatti con l’estero, le bugie: perché i coniugi Moretti sono finiti agli arresti per il rogo di Crans-Montana

Leggi anche: Crans-Montana, l'arrivo dei coniugi Moretti in Procura a Sion

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans-Montana, il giallo dei 4 milioni e i sospetti sui coniugi Jacques e Jessica Moretti; Crans-Montana, il Comune: 'Dal 2020 nessun controllo nel locale'; Crans Montana, tutte le ombre di Jacques Moretti e la sua rapida ascesa; Jacques e Jessica Moretti, la difesa dei proprietari del Constellation ora indagati (lei figlia d'un pompiere): «Tutto secondo le regole, tre controlli in 10 anni».

Coniugi Moretti, chi sono davvero i proprietari del locale di Crans-Montana al centro dell’inchiesta - Montana devastato dall’incendio: affari, patrimonio, indagini e le ombre che emergono dopo la strage. urbanpost.it