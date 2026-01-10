I contatti con l’estero le bugie | perché i coniugi Moretti sono finiti agli arresti per il rogo di Crans-Montana

I coniugi Moretti sono stati arrestati in seguito alle indagini sul rogo di Crans-Montana, avvenuto a Capodanno nel locale “Le Constellation”. Dopo un lungo interrogatorio, Jacques Moretti è stato messo in custodia cautelare, mentre Jessica, presente la sera dell’incendio, è sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La vicenda riguarda anche i contatti esteri e le dichiarazioni dei coniugi, ora al centro di un procedimento giudiziario.

La decisione è arrivata ieri dopo sei ore di interrogatorio. Jacques Moretti, il proprietario del locale di Crans-Montana “Le Constellation” andato a fuoco la notte di Capodanno, è stato posto agli arresti cautelari, mentre per la moglie Jessica, presente nel bar la sera del 31, è stata chiesta l’applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Perché la procura di Sion ha preso questa decisione? Perché per i due coniugi della movida svizzera c’era il pericolo concreto di fuga all’estero. Con buone disponibilità economiche, e contatti con la Corsica, dove Jacques, nonostante lì abbia ricevuto una condanna per sfruttamento della prostituzione, ha mantenuto i legami. 🔗 Leggi su Open.online

