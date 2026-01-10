Il Pd contro i tagli ai presidi sanitari del territorio jonico-etneo | Scelte incomprensibili
Il Partito Democratico critica i tagli ai presidi sanitari nel territorio jonico-etneo, definendoli “scelte incomprensibili”. La riduzione dei servizi sanitari in una regione con un’aspettativa di vita già inferiore rispetto al Nord Italia rischia di aumentare le disparità e penalizzare i cittadini, evidenziando le preoccupazioni riguardo alle politiche sanitarie adottate dal Governo Schifani e le conseguenze sulla salute pubblica locale.
“In una regione in cui l’aspettativa di vita è già sensibilmente più bassa rispetto a quella delle regioni del nord Italia, il Governo Schifani interviene ancora una volta sulla sanità pubblica penalizzando gravemente i cittadini. La Regione siciliana, senza alcun confronto preventivo con i. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
