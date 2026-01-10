Monza si appresta a diventare un punto di riferimento per la giustizia riparativa in Lombardia. Attraverso un avviso pubblico, il Comune ha avviato una procedura di co-progettazione per la gestione di uno spazio protetto presso il Centro civico di San Rocco, in collaborazione con il Terzo settore. Questa iniziativa mira a promuovere interventi di riparazione e ascolto, consolidando il ruolo della città nel percorso di giustizia condivisa.

Monza si prepara a diventare uno dei poli di riferimento per la giustizia riparativa in Lombardia. Con l’approvazione di un avviso pubblico, il Comune ha avviato la procedura di co-progettazione per la gestione del nuovo spazio che aprirà a breve al Centro civico di San Rocco. Il percorso prevede la costituzione di un partenariato con un ente del Terzo settore: all’avviso ha risposto la cooperativa milanese Dike, specializzata nella mediazione dei conflitti. La proposta presentata sarà ora valutata da una Commissione comunale composta da dirigenti dei servizi sociali, chiamata a verificarne la congruità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il nuovo spazio protetto. Giustizia riparativa: patto con il Terzo settore

