A Taranto il seminario 2026 | Enti del Terzo Settore alla prova con il nuovo quadro fiscale – tra opportunità e sfide

Tarantinitime.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tarantini Time Quotidiano Il CSV Taranto Ets e Confcooperative Taranto organizzano un incontro formativo per approfondire, con esperti di rilievo nazionale, le novità introdotte dalla riforma fiscale del Terzo Settore, in vigore dal prossimo anno. “2026: Enti del Terzo Settore alla prova con il nuovo quadro fiscale – tra opportunità e sfide”, questo è il titolo dell’evento che, con ingresso libero e gratuito, si terrà alle ore 9.30 di martedì 2 dicembre, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto. Il seminario è rivolto agli Ei del Terzo Settore del territorio, in particolare Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, cooperative sociali e imprese sociali, nonché ai professionisti interessati a vario titolo al Terzo settore. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

