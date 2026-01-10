Il mare d' inverno non è solo un film in bianco e nero visto alla tv

Il mare d'inverno, come mostrato nella foto di Teodoro Savina, rappresenta una realtà diversa rispetto alla sua immagine estiva. A Brindisi, il 10 gennaio 2026, vento e aria fredda evidenziano una natura più austera e autentica, lontana dai luoghi comuni dei film in bianco e nero. Un paesaggio che invita alla riflessione, offrendo un’opportunità di osservare il mare nella sua forma più pura e silenziosa.

