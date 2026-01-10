Il mare d' inverno non è solo un film in bianco e nero visto alla tv
Il mare d'inverno, come mostrato nella foto di Teodoro Savina, rappresenta una realtà diversa rispetto alla sua immagine estiva. A Brindisi, il 10 gennaio 2026, vento e aria fredda evidenziano una natura più austera e autentica, lontana dai luoghi comuni dei film in bianco e nero. Un paesaggio che invita alla riflessione, offrendo un’opportunità di osservare il mare nella sua forma più pura e silenziosa.
Nel titolo una caricatura del testo della celebre canzone di Loredana Bertè. Nella foto di Teodoro Savina, il mare a Brindisi oggi, 10 gennaio 2026, tra vento e aria fredda, ma con una bellezza unica. ***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: “Il mare d’inverno è solo un film in bianco e nero”
Leggi anche: “Voti annullati e non solo…”. Ballando con le stelle, tutto nero su bianco: Milly Carlucci trema
Adriatico. Mare d’inverno: l’anima segreta della costa, da scoprire in un nuovo libro - L’estate si spegne, l’Homo vacans torna alle proprie (pre)occupazioni: ogni suggestione marina si dissolve dagli occhi e dai pensieri: il ... exibart.com
Non posso avere figli, pianse. Il rancher rispose: Bene. Ne ho già abbastanza.
Il mare d'inverno... Camogli, Liguria - facebook.com facebook
Il mare d’inverno ha una poesia tutta sua Le case dai colori pastello, il porto silenzioso, i riflessi sulla sabbia... #Cesenatico d’inverno è una bellezza lenta e silenziosa che parla al cuore! Ph. massimofulgenzi81 | #inEmiliaRomagna x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.